Песков сообщил, что РФ не будут привлекать к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Россию уведомили, что ее не будут привлекать к расследованию ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы получали информацию, что в настоящий момент не имеется в виду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию", – передает ТАСС его слова.

В таком случае Кремль считает невозможным проведение объективного расследования, добавил Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Германия должны участвовать в расследовании инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в Балтийском море. Он пояснил, что газ в первую очередь шел в Германию, поэтому будет целесообразно подключить ее к расследованию.

26 сентября на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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