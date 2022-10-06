Обвинения в адрес РФ в разрушении "Северных потоков" абсурдны – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Обвинения в происшествиях на "Северных потоках" в адрес России абсурдны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны обратили внимание на абсурдность обвинений, которые были выдвинуты и продолжают выдвигаться против нашей страны в разрушении "Северного потока", – приводит ее слова ТАСС.

Захарова напомнила, что в данный проект был вложен очень большой объем инвестиций. Причем, как подчеркнула представитель МИД, деньги на это были не просто выделены, а все было реализовано и запущено.

РФ, уточнила Захарова, будет и дальше добиваться допуска своих представителей, в том числе сотрудников "Газпрома", к расследованию ЧП на газопроводах.

Представитель ведомства также провела параллель между авариями на "Северных потоках" и происшествием с Boeing из Малайзии.

"Не подпускают собственника – даже не инвестора, российская сторона является собственником оборудования, инфраструктуры, самого ресурса, который прокачивался по трубопроводам. Не допускать собственника к расследованиям – значит от него что-то скрывать. Это не первый раз делает Запад", – заключила Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Германия должны участвовать в расследовании инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в Балтийском море. Он пояснил, что газ в первую очередь шел в Германию, поэтому будет целесообразно подключить ее к расследованию.

26 сентября на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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