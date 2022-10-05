Ситуацию с "Северными потоками" обсудят на саммите ЕС

Фото: ТАСС/DPA/Winfried Rothermel

Взрывы на "Северных потоках" обсудят на саммите глав государств и правительств Евросоюза 6–7 октября в Праге. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

По его словам, это будет одной из главных дискуссий.

Дипломат добавил, что в настоящее время Евросоюз ждет результаты расследования, чтобы узнать, кто стоит за диверсией.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в расследовании инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в Балтийском море должны участвовать Россия и Германия. Он пояснил, что газ в первую очередь шел в Германию, поэтому будет целесообразно подключить ее к расследованию.

До этого на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.



Шведская береговая охрана сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2"

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