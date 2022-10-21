Истина по делу о диверсии на "Северных потоках" удивит многих в Европе – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Объективные данные об организаторах и исполнителях диверсий на газопроводах "Северный поток" в случае огласки вызовут удивление у многих в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Москва предпринимает попытки получения допуска к расследованию теракта, используя дипломатические каналы. Однако, по словам Пескова, российская сторона раз за разом сталкивается с нежеланием европейцев сотрудничать, чтобы "вместе докопаться до истины".

"Которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, в случае если она будет предана огласке", – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Германия, Швеция и Дания не хотят взаимодействовать с РФ в расследовании взрывов на "Северных потоках".

26 сентября на газопроводах "Северный поток" обнаружили в общей сложности три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2", в части датской исключительной экономической зоны. Другие две были обнаружены на нитках "Северного потока –1". Позже, 29 сентября, была зафиксирована четвертая утечка в шведской экономической зоне.

Владимир Путин назвал аварии на "Северных потоках" актом международного терроризма. По словам российского лидера, выгодоприобретатели подрыва на газопроводе известны – Соединенные Штаты и страны с альтернативными маршрутами поставок.

В МИД РФ заявили, что Швеция демонстративно саботирует диалог по "Северным потокам"

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