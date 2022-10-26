Захарова заметила странный для Запада подход к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Западные страны странно подходят к расследованию ЧП на "Северных потоках". Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Какой-то очень не традиционный для себя подход демонстрирует Запад. Обычно у них все наоборот", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова пояснила, что обычно западные государства прежде обвиняют непричастных, потом уже, по ее словам, выясняется, что настоящее расследование никому не нужно. Сейчас же, указала представитель МИД, Запад начал говорить о доказательствах.

Ранее командующий датскими военно-морскими силами Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Германия и Швеция не собираются озвучивать результаты расследования происшествий на "Северных потоках" до тех пор, пока не получат неоспоримых доказательств.

26 сентября на газопроводах "Северный поток" выявили в общей сложности три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2", в части датской исключительной экономической зоны. Другие были обнаружены на нитках "Северного потока – 1". Позднее стало известно о четвертой утечке в шведской зоне.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма. Он отметил, что выгодоприобретателями подрыва на газопроводе являются Соединенные Штаты и страны с альтернативными маршрутами поставок.



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