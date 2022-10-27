Швеция уточнила данные о судне в районе диверсии на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Гражданское судно под флагом РФ действительно находится в том районе Балтийского моря, где произошло ЧП на газопроводах "Северный поток", сообщил РИА Новости руководитель отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон.

"Гражданское судно "Нефит" под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей "Северным потоком", – уточнил он.

В конце сентября на газопроводах "Северный поток" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2", в части датской исключительной экономической зоны. Другие были найдены на нитках "Северного потока – 1". Позднее стало известно о четвертой утечке в шведской зоне.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия находится в контактах со странами, которые расследуют теракты на газопроводах и будет добиваться участия в данном процессе. При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на то, что западные страны странно подходят к расследованию ЧП на "Северных потоках"

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