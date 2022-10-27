РФ будет добиваться участия в расследовании терактов на "Северных потоках" – МИД

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Россия находится в диалоге со странами, которые расследуют теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", и будет добиваться участия в данном процессе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва считает это принципиально важным, так как речь идет о нанесении ущерба критической инфраструктуре. Он добавил, что во многих доктринах Запада нанесение ущерба критической инфраструктуре приравнивается к акту вооруженного нападения. Грушко подчеркнул серьезность этого с точки зрения мер безопасности.

Замглавы МИД РФ также поразила вялая реакция Европы.

"Потому что эта атака была совершена на объект, принадлежащий Российской Федерации, но здесь затрагиваются ключевые интересы Европы, а она безмолвствует", – приводит слова Грушко РИА Новости.

Ранее командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Германия и Швеция не будут разглашать результаты расследования терактов без неоспоримых доказательств. По его словам, перед озвучиванием данной информации страны должны быть полностью уверены. Кристофферсен отметил, что для начала нужно обзавестись железобетонными доказательствами, а не просто предположениями.

Утечки газа на "Северных потоках" были зафиксированы 26 сентября. Одну из них обнаружили на "Северном потоке – 2", вторую и третью – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертую зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.



В МИД РФ заявили, что Швеция демонстративно саботирует диалог по "Северным потокам"

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