В Дании заявили, что итоги следствия по "Северным потокам" озвучат при наличии улик

Фото: kustbevakningen.se

Дания, Германия и Швеция, которые ведут расследование терактов на "Северных потоках", не будут разглашать результаты без неоспоримых доказательств. Такое мнение выразил командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен, сообщает издание New York Times.

"Причина (скрытности) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях", – подчеркнул Кристофферсен.

Он отметил, что следователи не будут делать заявлений до тех пор, пока у них не окажутся неопровержимые доказательства.

Кристофферсен также подчеркнул, что разглашение предварительных или разрозненных результатов расследований может привести к неконструктивным реакциям.

26 сентября на газопроводах "Северный поток" выявили в общей сложности три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2", в части датской исключительной экономической зоны. Другие были обнаружены на нитках "Северного потока – 1". Позднее стало известно о четвертой утечке в шведской зоне.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма. Он отметил, что выгодоприобретателями подрыва на газопроводе являются Соединенные Штаты и страны с альтернативными маршрутами поставок.



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