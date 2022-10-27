В ФРГ сочли невозможным использование второй нитки "Северного потока – 2" из-за взрывов

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Правительство Германии, несмотря на заявления со стороны России, считает, что возобновить поставки по второй нитке газопровода "Северный поток – 2" невозможно из-за технических сложностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ кабмина ФРГ.

До этого зампреда фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайф-Эрик Хольм направил правительству обращение с просьбой о возобновлении поставок по неповрежденной нитке газопровода.

"Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки, и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется", – говорится в сообщении.

Помимо этого, правительство Германии уточнило, что для запуска газопровода необходима сертификация, которую он еще не получил.

По мнению Хольма, после происшествия на "Северных потоках" вопрос возобновления поставок газа в правительстве ФРГ "сам собой отпал". Свое мнение он подкрепил тем, что партия неоднократно просила кабмин возобновить поставки.

Утечки газа на "Северных потоках" были зафиксированы 26 октября. Одну из них обнаружили на "Северном потоке – 2", вторую и третью – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертую зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

12 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке "Северного потока – 2". По словам президента РФ, мощность указанной нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год. Это примерно 8% всего экспорта в Европу.



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