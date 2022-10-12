Правительство ФРГ исключило запуск неповрежденной нитки "Северного потока – 2"

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Правительство Германии исключает запуск неповрежденной нитки трубопровода "Северный поток – 2", несмотря на напряженную ситуацию с газоснабжением, сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

По ее словам, санкционные меры Евросоюза не предполагают эмбарго на поставки газа, поэтому Россия могла беспрепятственно поставлять в Германию голубое топливо и до ЧП на "Северных потоках".

"Газ не поступал по "Северному потоку", поскольку Россия не поставляла его", – цитирует ее ТАСС.

Хоффман добавила, что независимо от возможных диверсий на обоих трубопроводах она вынуждена констатировать, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу. Он также выразил готовность поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы.



Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе

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