Путин назвал "шулерскими уловками" меры типа введения потолка цен на энергоносители

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин назвал "шулерскими уловками" и "беспардонным шантажом" меры Запада типа введения потолка цен на энергоносители. Об этом президент заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".

По его словам, РФ не будет поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", – заявил российский лидер.

При этом Путин сообщил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму. Он добавил, что позиция России заключается в том, что стабильность энергорынков можно обеспечить только совместными усилиями стран, как в ОПЕК+.

Президент заявил, что установление искусственных ценовых потолков на энергию провоцирует ее глобальную нехватку и рост цен. По его словам, об этом говорил еще американский экономист Милтон Фридман и никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию не исправят.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что государства ЕС должны принять совместное решение о введении потолка цен на весь импорт газа из России.

Она подчеркнула, что обсуждение решения по данному вопросу затянулось из-за различий в мнениях государств. По ее словам, ЕК должна найти способ, который удовлетворит все государства ЕС.

До этого Симсон заявила, что ЕК выступит с предложением к странам ЕС о снижении потребления электричества в пиковые часы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!