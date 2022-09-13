ЕК предложит странам ЕС снизить энергопотребление в пиковые часы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Еврокомиссия предложит странам Евросоюза в среду, 14 сентября, в обязательном порядке снизить потребление электричества в пиковые часы. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.
Она отметила, что ЕК также представит предложения о введении налогов на сверхприбыль компаний, которые производят электричество.
Симсон также подтвердила, что Еврокомиссия пока не будет вводить потолок цен на российский газ. По ее словам, ЕК необходимо проделать дополнительную работу.
Ранее журналист Bloomberg Лайонел Лорен заявила, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит рассказать европейцам правду об энергетическом кризисе, а также о том, что их ждет тяжелая зима. По его словам, фон дер Ляйен предстоит проверка лидерских качеств, потому что ей нужно восстановить доверие европейцев к властям.
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