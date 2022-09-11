В Италии заявили, что ЕК представит предложение по потолку цен на газ в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еврокомиссия может представить предложение по введению потолка цен на газ до конца текущего месяца. Об этом в интервью газете La Repubblica сообщил министр экологии Италии Роберто Чинголани.

"Еврокомиссия может рассмотреть его (предложение. – Прим. ред.) и позже, но в любом случае в течение сентября", – сказал он.

По его словам, речь идет о неком варианте, который поддержали 15 стран Евросоюза. Он также отметил, что предложение, в частности, поддерживают в ФРГ, однако там прежде хотят убедиться не навредит ли соответствующее решение отдельным членам ЕС.

При этом сам Чинголани уверен, что потолок цен должен затронуть не только газ. Европа, будучи крупнейшим импортером энергоносителей, должна участвовать в установлении их стоимости, считает он.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. Он также предупредил, что в противном случае Москве придется прекратить поставки углеводородов.

Позже издание The Telegraph написало, что предупреждение президента РФ подействовало на страны Евросоюза. Брюссель якобы решил не вводить потолок цен на российский газ.

