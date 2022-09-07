Путин ответил на энергетические ограничения ЕС фразой "мерзни, мерзни, волчий хвост"

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Западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то те, кто хочет нам что-то навязывать, не в том положении находятся сегодня чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. Нам останется только одно – как в известной русской сказке приговаривать: "мерзни-мерзни, волчий хвост!", – приводит "Интерфакс" его слова.
Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.
Ранее профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.
Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.
В свою очередь, обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
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