Премьер Финляндии заявила, что страна живет в условиях военной экономики

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Фото: ТАСС/Zuma
Текущий энергетический кризис в Финляндии носит беспрецедентный характер, для его решения требуются исключительные меры, заявила премьер-министр этой страны Санна Марин.
"Мы будто живем в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", – приводит ее слова издание Yle.
При этом политик выразила надежду, что Еврокомиссия поможет Финляндии в решении сложившейся ситуации. Марин добавила, что одной из мер для преодоления трудностей, по ее мнению, может стать установление потолка цен на электричество.
Ранее обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что, например, Норвегия может обеспечить до 90% собственных потребностей в электроэнергии, однако необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
Милн не исключил, что с подобной проблемой также могут столкнуться такие страны, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям.
До этого депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков заявил, что Латвию может ожидать катастрофа масштаба 1990-х годов. По его мнению, единственный способ избежать бедствия – ввести чрезвычайное положение. Это нужно для того, чтобы оказать максимальную поддержку жителям республики предстоящей зимой и в течение всего 2023 года.
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