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Европа забирает голубое топливо у стран третьего мира, ища замену российскому сжиженному природному газу по всему миру. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Согласно изданию, Европа создает конкуренцию на рынках СПГ и провоцирует проблемы с газом. Энергетические компании в развивающихся странах больше не могут закупать газ по мировым ценам.

Вице-президент нефтегазовой компании Shell Стив Хилл считает, что ситуация с газом в Азии критическая.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что в ближайшие месяцы странам Евросоюза, скорее всего, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. В публикации утверждается, что с приближением зимы ситуация в ЕС будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины.

