На Украине резко подорожал газ для производств – СМИ

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Закупочные цены на газ для бизнеса на Украине выросли на 50%. Об этом со ссылкой на украинский портал "Страна" сообщает ТАСС.
Отмечается, что в начале июля газ для производителей стоил до 30 гривен за кубометр, в конце месяца – до 34 гривен, а в последнюю неделю прошлого месяца ценник взлетел до 45 гривен.
Также указывается, что поставки газа, законтрактованного по 45 гривен, начнутся в сентябре, поскольку большинство предприятий обычно заранее делают такие закупки, поэтому в августе они будут работать на топливе, оплаченном по цене 28,5 гривен за кубометр. При этом тем, кто не успел закупиться по июльским ценам, приходится переходить на дорогой газ уже сейчас.
В публикации говорится, что бизнес "от новых ценников просто в шоке". В стране прогнозируется очередная волна роста цен на продукции и новый виток инфляции. В частности, о возможном увеличении цен уже предупредили представители пищевой промышленности. В статье указывается, что при таких ценах на газ предприятиям придется выживать, но не все смогут это сделать.
Накануне глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас указал, что Украина больше не может считаться страной, безопасной для транзита энергоносителей. По словам сенатора, это связано с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее в этот день сообщил, что на Украине конфискованы российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов.
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