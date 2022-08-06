Зеленский заявил о конфискации российских активов на 765 млн долларов

Фото: depositphotos/palinchak

На Украине конфискованы российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать", – сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Украинский лидер также утверждает, что если оценивать пакет собственности не только государства, но и резидентов, то речь идет якобы о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию.

10 марта Зеленский подписал закон, разрешающий в стране изъятие объектов собственности России и ее резидентов без компенсации их стоимости. Реализацию комплекса мер будет осуществляет комитет по вопросам экономического развития.

1 апреля Верховная рада одобрила закон, который позволяет национализировать собственность граждан РФ, а также всех тех, кто отказывается осуждать российскую специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.