Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий в стране изъятие объектов собственности России и ее резидентов. Об этом информирует сайт Верховной рады.

Реализацию комплекса мер будет осуществлять комитет по вопросам экономического развития.

В материале отмечается, что изъятие российского имущества не подразумевает какой-либо компенсации его стоимости.

Ранее Зеленский заявил, что намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины отмечал, что не готов к ультиматумам со стороны РФ. При этом он призвал российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.