Зеленский сообщил о готовности искать компромиссы по ДНР, ЛНР и Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу ABC.
Зеленский подчеркнул, что стороны могут найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий.
"Для меня самое важное – это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание", – сказал президент.
Зеленский добавил, что Украина не готова к ультиматумам со стороны РФ. При этом он призвал российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Ранее в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. По его итогам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.
Глава российской делегации Владимир Мединский между тем отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались. Так, представители России прибыли на переговоры с целым пакетом договоров и предложений в надежде на их подписание, однако вторая сторона забрала их для изучения до следующей встречи.
Мединский выразил надежду, что в ходе переговоров Киев признает Крым российским.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог оценила третий раунд переговоров России и Украины
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