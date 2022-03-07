Кадыров призвал НАТО и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине, поскольку они на словах сильно переживают за мир.

По его словам, в противном случае ответственность за граждан будет лежать на этих организациях.

"Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам", – написал Кадыров в телеграм-канале.

До этого Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Однако националисты сорвали эвакуацию. В итоге, по данным Народной милиции ДНР, из Мариуполя вышли 17 человек, а из Волновахи – никто.

Ранее завершились переговоры РФ и Украины. По их итогам глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Он пояснил, что российская сторона поставила данный вопрос ребром, после чего Украина дала заверения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

