РФ будет вести контроль выхода жителей из городов Украины с помощью дронов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вооруженные силы РФ объявили с 10:00 режим тишины для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Созданы соответствующие коридоры, и вести контроль проведения эвакуации будут с помощью дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
"Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", – заявили в штабе.
Более того, российская сторона уведомила об открытии гуманитарных коридоров профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.
В штабе подчеркнули, что ждут конкретных действий от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов.
Решение вновь объявить режим тишины было принято ВС России с учетом катастрофической гуманитарной обстановки и ее резким обострением в Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к Владимиру Путину.
3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны смогли договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для мирного населения.
Спустя два дня Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Однако националисты сорвали эвакуацию. В итоге, по данным Народной милиции ДНР, из Мариуполя вышли 17 человек, а из Волновахи – никто.
Позднее были открыты гумкоридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи с 10:00 6 марта. Их снова пришлось закрыть, поскольку украинские националисты расстреляли колонну мирных жителей, собиравшихся покинуть Мариуполь. По предварительным данным, двое гражданских были убиты, четверо получили ранения.
Замначальника управления Народной милиции отметил, что военные ДНР и РФ смогли обеспечить безопасный выход в направлении Новоазовска около 150 человек.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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