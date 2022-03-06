Националисты расстреляли группу мирных жителей, покидавших Мариуполь

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Украинские националисты расстреляли колонну мирных жителей, собиравшихся покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска украинскими боевиками из националистического батальона "Азов" была расстреляна колонна мирных граждан", – заявил Басурин, слова которого приводит ТАСС.

По предварительным данным, двое гражданских были убиты, четверо получили ранения.

Замначальника управления Народной милиции отметил, что на данный момент военные ДНР и РФ смогли обеспечить безопасный выход в направлении Новоазовска около 150 человек.

"Данный вопиющий случай в очередной раз доказывает, что украинская армия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Совершенные военные преступления не имеют срока давности", – заключил Басурин.

3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны смогли договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для мирного населения.

Спустя два дня Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. По данным Народной милиции ДНР, из Мариуполя вышли 17 человек, а из Волновахи – никто.

Позднее были открыты гумкоридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи с 10:00 6 марта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



