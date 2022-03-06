Путин назвал Эрдогану условия приостановки спецоперации по защите Донбасса

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Владимир Путин назвал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану условия приостановки спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

По словам Путина, приостановка спецоперации возможна "только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России". Президент России подчеркнул, что Москва готова к переговорам, но осуждает попытки затянуть процесс с целью передислокации войск.

Российский лидер добавил, что в стране рассчитывают на более конструктивный подход со стороны украинской делегации во время третьего раунда переговоров.

Во время телефонного разговора с Эрдоганом Владимир Путин проинформировал коллегу о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Он добавил, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком.

Российские вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, подчеркнул Путин. Президент объяснил, что войска наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры, в то время как националистические и неонацистские образования прикрываются гражданскими лицами, в том числе взятыми в заложники иностранцами.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подчеркнули важность поддержания контактов по линии дипломатических и военных ведомств двух стран. Российский президент также указал на возможность содействия безопасной эвакуации граждан Турции из зоны боевых действий.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, критически оценил тенденцию к дискриминации русской культуры и ее деятелей.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Уточняется, что переговоры на тему Украины состоялись по взаимной договоренности сторон.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.