Путин разъяснил Шольцу цели и задачи специальной военной операции на Украине

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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 марта, продолжил обсуждение ситуации на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Продолжено обсуждение развития ситуации на Украине. Владимир Путин изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса", – передает пресс-служба Кремля.

Глава государства подробно описал цели и задачи операции, а также подчеркнул, что все они "непременно будут реализованы".

Путин дополнительно выразил надежду на разумную и конструктивную позицию украинской стороны в ходе планируемого третьего раунда переговоров Москвы и Киева.

Накануне президент РФ провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин подробно прокомментировал положения обращения французского лидера по ситуации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.