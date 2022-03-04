Российские ВС взяли под контроль новые пункты – МО РФ

18:09
Фото: AP/TASS
Российские вооруженные силы взяли под контроль новые пункты, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских вооруженных сил продолжают наступление на широком фронте", – отметил Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что совместно с подразделениями ДНР удалось взять под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.
Ранее российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины. Цель, находящаяся на территории ДНР, была уничтожена с помощью ударного беспилотника "Иноходец".
Конашенков до этого сообщал, что с начала спецоперации РФ по защите ЛНР и ДНР российские военные поразили свыше 1,8 тысячи объектов украинских вооруженных сил, в том числе 65 пунктов управления и узлов связи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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