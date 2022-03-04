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политика

16:07

Минобороны РФ раскритиковало решение властей Украины выдать оружие населению

политикабезопасность

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев раскритиковал решение украинских властей выдать гражданским стрелковое оружие, сообщает RT.

"При этом единственное, что киевский режим сумел сделать в этой обстановке более или менее организованно, так это то, что бесконтрольно раздать всем перечисленным радикальным группам стрелковое оружие и боеприпасы, при этом без каких-либо ограничений", – отметил Мизинцев.

По его словам, теперь данное оружие работает против собственного народа для формирования обороны из живых щитов, а также грабежей и насилия над мирными жителями и иностранцами.

"К сожалению, адекватной оценки происходящему ни коллективный Запад, ни ООН, ни ОБСЕ, ни другие международные организации до настоящего времени так и не дали", – заключил Мизинцев.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что последние 8 лет на Украине действует русофобский режим, при котором в стране стала беспрепятственно распространяться нацистская идеология. Параллельно с этим государство накачивали оружием, появлялись такие неонацистские батальоны, как "Азов" и "Айдар".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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