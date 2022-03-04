ВС РФ с начала операции уничтожили более 1,8 тыс военных объектов Украины

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили свыше 1,8 тысячи объектов украинских вооруженных сил, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции поражено 1 812 объектов, среди них – 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 59 радиолокационных станций", – рассказал Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы РФ также уничтожили 62 украинских самолета: 49 – на земле и 13 – в воздухе, 54 беспилотника, 635 танков и других боевых бронированных машин, 442 единицы военной автотехники, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 67 реактивных систем залпового огня.

Ранее Конашенков заявил, что киевский режим пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. По его словам, на прилегающей к Запорожской АЭС территории была предпринята попытка провокации. Так, около 02:00 на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.