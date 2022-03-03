Российские военные окружили и уничтожили основные группировки украинских националистов

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили основные группировки украинских националистов.

Конашенков во время брифинга отметил, что на фоне этих действий западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний.

Ранее официальный представитель военного ведомства сообщил, что несколько европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину. Среди них – Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Кроме того, командование французского иностранного легиона планирует направить на помощь Киеву военнослужащих-этнических украинцев.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

