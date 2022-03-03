200 хорватских наемников прибыли на территорию Украины – Минобороны РФ

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За последнюю неделю на территорию Украины прибыли порядка 200 хорватских наемников, которые примкнули к местному батальону националистов. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве", – цитирует его РИА Новости.

Конашенков отметил, что Минобороны в беседе с хорватским военным атташе указало на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера: в 2015 году он участвовал в боевых действиях в Донбассе, а в настоящий момент формирует отряды наемников, которые затем отправляются на Украину.

Представитель ведомства, сославшись на заявление президента Украины Владимира Зеленского, также добавил, что Киев ожидает прибытия из-за рубежа еще порядка 16 тысяч наемников. По его словам, для последних в стране даже ввели безвизовый режим.

До этого Конашенков напомнил, что направляемые Западом в помощь Украине наемники не имеют права на статус военнопленных, поскольку, согласно международному гуманитарному праву, они не являются комбатантами. Он подчеркнул, что лучшее, что ожидает этих людей при задержании, – это привлечение к уголовной ответственности.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

