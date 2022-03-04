В Минобороны РФ заявили об уничтожении командного пункта батальона "Айдар"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Цель, находящаяся на территории Донецкой Народной Республики, была уничтожена с помощью ударного беспилотника "Иноходец". Отмечается, что объект был поражен управляемой авиационной бомбой.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили свыше 1,8 тысячи объектов украинских вооруженных сил, в том числе 65 пунктов управления и узлов связи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.