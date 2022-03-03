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политика

16:14

Путин не согласился с рядом тезисов обращения Макрона по Украине

политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном подробно прокомментировал его обращение по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент России обратил внимание, что в упомянутом обращении Эммануэля Макрона ни слова не говорится о саботаже украинским руководством Минских договоренностей в течение семи лет", – указано в сообщении.

Также Путин указал на то, что западные страны (Франция, в частности) не прилагали усилий к тому, чтобы склонить Киев к выполнению заключенных условий.

Наконец, глава государства сообщил о замалчивании со стороны иных государств "многолетнего геноцида в отношении мирных жителей Донбасса", результатом которого стали многочисленные жертвы и бегство людей за убежищем в Россию.

Во время телефонного разговора Владимира Путина с Эммануэлем Макроном 28 февраля президент России заявил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины. Первая такая встреча уже состоялась, вторая начнется 3 марта.

Необходимость переговоров возникла после решения Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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