В Кремле заявили, что Киев намеренно затягивает начало переговоров с РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская делегация намеренно затягивает переговоры с российской стороной.

"У нас есть основания так полагать. Здесь, безусловно, предположения есть, мы не хотели бы о них говорить. Очевидным остается один факт – украинская сторона не спешит с переговорами", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ожидается, что переговоры состоятся 3 марта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они могут начаться в 15:00 по московскому времени в Брестской области. Он уточнил, что блок предложений РФ состоит из гуманитарного, политического и военно-технического аспектов.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля. Встреча продлилась примерно пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции.

Необходимость переговоров возникла после решения Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

