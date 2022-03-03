Нынешняя ситуация вокруг Украины совершенно вынужденная – Захарова

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Сегодняшняя ситуация вокруг Украины совершенно вынужденная, это результат политики западных стран, который РФ пыталась предотвратить. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По ее словам, все это преподносится как долгожданная, вожделенная акция РФ. Захарова обратила внимание на то, что до этого были использованы все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений.
"Вот это надо понять: сложившаяся ситуация вынужденная, абсолютно вынужденная, безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами", – заключила представитель ведомства.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После начала спецоперации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, именно это представляет угрозу России.
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