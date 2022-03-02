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политика

02 марта, 23:23

Путин изложил позицию РФ по ситуации на Украине в беседе с премьером Израиля

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин изложил позицию России по ситуации на Украине в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает ТАСС.

Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

"Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств", – указали в пресс-службе Кремля.

При этом Владимир Путин указал на важность урегулирования конфликта с Украиной с безусловным учетом интересов России в сфере безопасности.

К ним президент РФ отнес демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса. Кроме того, украинская сторона должна обеспечить признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

28 февраля прошли переговоры представителей России и Украины по сложившейся ситуации. Они продлились примерно пять часов. Были выявлены точки соприкосновения, стороны договорились о дальнейших контактах. 3 марта состоится второй раунд переговоров, российская делегация уже прибыла на место их проведения.

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