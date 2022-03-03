Переговоры с украинской делегацией могут начаться в 15:00 – Мединский

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Переговоры с украинской делегацией могут начаться в 15:00. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
По его словам, информация о переносе переговоров России и Украины в другое место и на другой день неверна. Встреча пройдет там, где и была запланирована, – в Брестской области.
"Появилась с утра информация, что переговоры переносятся в другое место или на другой день. Эта информация не соответствует действительности", – отметил Мединский на выступлении, запись которого опубликовало агентство БелТА.
В настоящий момент Россия находится в контакте с украинской стороной. Мединский отметил, что блок предложений России на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического и военно-технического аспектов.
"Мы сейчас сводим позиции воедино", – отметил Мединский.
28 февраля прошли переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
28 февраля прошли переговоры представителей России и Украины по сложившейся ситуации. Они продлились примерно пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен.
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