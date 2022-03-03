Володин назвал своевременной спецоперацию на Украине

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Россия была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине, чтобы предотвратить агрессию со стороны НАТО и украинских неонацистов, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Если бы не началась операция, то на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Володина, у России не было другого выхода, поскольку огромное количество поставленных НАТО вооружений привело бы Украину к большой трагедии.

"Если бы только не начали специальную миротворческую операцию, все это привело бы просто к последствиям трагическим", – добавил Володин.

Также он подчеркнул, что в настоящее время Украину нельзя назвать самостоятельным государством, поскольку Владимир Зеленский принимает все решения под диктовку США.

"Он не думает о своих гражданах. Он фактически ее положил под НАТО и сделал плацдармом. НАТО же, нарушив все договоренности, стало продвигаться ближе к нашим границам", – сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Володин напомнил, что Киев сосредоточил огромную военную группировку на границе ДНР и ЛНР, которая на протяжении 8 лет уничтожала население республик.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сегодняшняя ситуация вокруг Украины совершенно вынужденная. По словам Захаровой, она стала результатом политики западных стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.