В Минобороны объяснили значение букв Z и V на российской технике на Украине

10:46
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В министерстве обороны РФ объяснили значение букв Z и V на российской технике, принимающей участие в специальной военной операции на Украине.
Как сообщается на странице военного ведомства в Instagram, латинская буква Z означает "За победу", а буква V – "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал поддержать солдат, защищающих Донбасс, нанеся на свои автомобили знак Z. К акции поддержки присоединился Кузбасс. Теперь название субъекта в официальных документах регионального правительства будут писать через латинскую букву Z.
Также в поддержку российских военных на Украине глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин переименовал свой телеграм-канал в "Рогоzин".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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