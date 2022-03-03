Подразделения ЛНР взяли под контроль еще семь населенных пунктов в Донбассе

10:35
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Народная милиция ЛНР объявила о взятии под свой контроль еще семи населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщает RT.
"Под полным контролем ЛНР стали еще семь (пунктов. – Прим. ред.): Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", – говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что гуманитарная ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается из-за действий украинских силовиков. По его словам, в городе отмечается проблема с продовольствием, водой и электричеством, а его жители фактически являются заложниками.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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