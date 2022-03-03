В ДНР заявили об ухудшении гуманитарной ситуации в Мариуполе

09:30
Фото: AP Photo/Sergei Grits
Гуманитарная ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается из-за действий украинских силовиков, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в городе отмечается проблема с продовольствием, водой и электричеством, а его жители фактически являются заложниками.
"Они как в концлагере находятся, наверное, другого слова сейчас не подберешь. А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", – заявил Басурин в эфире канала "Россия 24".
Накануне Басурин сообщил, что российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР блокировали Мариуполь. Он отметил, что текущая обстановка в Мариуполе неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе, поскольку там не будет света и продовольствия. Чтобы этого не допустить, российская сторона организовала гуманитарный коридор для вывода гражданского населения.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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