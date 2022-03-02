В ДНР заявили о блокировании Мариуполя

09:58
Фото: AP Photo/Sergei Grits
Российские войска совместно с донецкими подразделениями блокировали Мариуполь, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Все идет, как и планировалось. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населенных пунктов не только у нас, но и у наших соседей в Луганске", – заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, характер дальнейших боевых действий в районе Мариуполя станет ясным в течение ближайших двух дней. Он отметил, что Народная милиция ДНР и Вооруженные силы РФ однозначно нацелены на проведение переговоров о возможной сдаче города.
"Убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население", – пояснил Басурин.
Он добавил, что текущая обстановка в Мариуполе неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе, поскольку там не будет света и продовольствия. Чтобы этого не допустить, российская сторона организовала гуманитарный коридор для вывода гражданского населения.
"Если есть все-таки сознание нормальное, что они дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял", – заключил Басурин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что выход подразделений Вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован. По данным ведомства, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, ранее взявшими под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Для жителей Мариуполя организуют два гуманитарных коридора
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