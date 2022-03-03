Российские военные вывели из строя радиотелевизионный центр в Киеве

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о выведении из строя радиотелевизионного центра в районе Лысая Гора в Киеве, передает РБК.

По словам Конашенкова, резервный технологический радиотелевизионный центр использовался СБУ для психологических операций против России. Он также уточнил, что в результате удара никто не пострадал, разрушений жилых домов не последовало.

Ранее Конашенков озвучил потери России в ходе спецоперации на Украине. Так, при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, а ранения получили 1 597 из них. Между тем потери украинской стороны составили 2 870 человек, еще 3 700 человек ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

