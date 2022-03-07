Мединский заявил, что ожидания РФ от переговоров с Украиной не оправдались

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
Ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
"Но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены", – приводит слова Мединского ТАСС.
По его словам, российская делегация приехала с большим набором договоров, проектов и предложений и надеялась на подписание некоторых из них. Однако украинская сторона забрала документы на изучение и пообещала вернуться к этому вопросу на следующей встрече.
Как уточнил Мединский, четвертый раунд может состояться на территории Белоруссии в ближайшее время. При этом он отметил, что переговоры будут непростыми.
"Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять", – добавил глава российской делегации.
Также Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Он пояснил, что российская сторона поставила данный вопрос ребром, после чего Украина дала заверения.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся вечером 7 марта в Беловежской Пуще. Встреча продлилась около трех часов. По ее итогам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. По итогам встречи Владимир Мединский сообщил, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Второй раз представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился
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