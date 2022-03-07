Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

21:30

Мединский заявил, что ожидания РФ от переговоров с Украиной не оправдались

политика

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА

Ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены", – приводит слова Мединского ТАСС.

По его словам, российская делегация приехала с большим набором договоров, проектов и предложений и надеялась на подписание некоторых из них. Однако украинская сторона забрала документы на изучение и пообещала вернуться к этому вопросу на следующей встрече.

Как уточнил Мединский, четвертый раунд может состояться на территории Белоруссии в ближайшее время. При этом он отметил, что переговоры будут непростыми.

"Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять", – добавил глава российской делегации.

Также Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Он пояснил, что российская сторона поставила данный вопрос ребром, после чего Украина дала заверения.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся вечером 7 марта в Беловежской Пуще. Встреча продлилась около трех часов. По ее итогам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. По итогам встречи Владимир Мединский сообщил, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Второй раз представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать