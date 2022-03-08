Москва надеется, что в ходе переговоров Киев признает Крым российским – Мединский

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Москва надеется, что сможет решить вопрос признания Киевом суверенитета России над Крымом и независимости ДНР и ЛНР. Об этом в интервью RT заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"По их словам, это (признание Крыма и независимости ДНР и ЛНР. – Прим. ред.) "практически" невозможно. На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница", – сказал он.
По его словам, для самой России оба вопроса имеют принципиальное значение. В заключение Мединский выразил надежду на то, что сторонам в ходе переговоров удастся найти решение данного вопроса.
Накануне в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. По его итогам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.
Глава российской делегации между тем отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались. Так, представители России прибыли на переговоры с целым пакетом договоров и предложений в надежде на их подписание, однако вторая сторона забрала их для изучения до следующей встречи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог оценила третий раунд переговоров России и Украины
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