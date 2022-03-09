Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Всерьез анализировать заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его специфического и неадекватного состояния. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, с состоянием Зеленского должны разбираться специалисты.

"Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону", – отметила Захарова.

Ранее она предупредила об ответственности за любые эксперименты по поставкам Украине оружия. По словам дипломата, послы России донесли это до внешнеполитических ведомств зарубежных стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

