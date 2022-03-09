В МИД РФ пообещали оперативную и чувствительную реакцию на санкции Запада

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия оперативно и чувствительно отреагирует на санкции западных стран. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

В данный момент власти России прорабатывают ответные меры по всем направлениям. Биричевский пояснил, что на этой стадии данная работа носит непубличный характер.

"Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения", – объяснил дипломат.

Ранее Вашингтон ввел запрет на импорт нефти из России. Президент США Джо Байден признал, что данное решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым. Он также отметил, что осознает, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.