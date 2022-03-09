Минобороны РФ показало документы с планами Украины наступать на Донбасс в марте

Фото: министерство обороны РФ

Минобороны РФ обнародовало документы, в которых представлены планы властей Украины атаковать Донбасс в марте. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства уточнил, что сведения были получены в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

"Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции в Донбассе", – указал Конашенков.

В Минобороны РФ напомнили о заявлениях руководства киевского режима об отсутствии планов наступления на ДНР и ЛНР, которые публиковались в западных СМИ.

"Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений", – сказал генерал.

В распоряжение российского военного ведомства попал приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В документе описан план подготовки ударной группировки для атаки Донбасса.

Особое внимание в приказе обращается на отбор личного состава. В частности, военные должны были проходить психологическую проверку, а также получать высокую мотивацию.

Ранее в Минобороны заявляли, что российская спецоперация по защите ДНР и ЛНР упредила готовившееся в марте наступление украинских вооруженных сил на указанные республики.

Накануне сообщалось, что войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь украинских населенных пунктов. За время с начала спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе – 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

