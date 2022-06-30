Заморозка российских активов – одна из величайших краж в истории – Совбез РФ

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Заморозка российских активов является одной из величайших краж в истории, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры", – сказал Венедиктов.

По его словам, все это ведет к саморазрушению Бреттон-Вудской системы. Он добавил, что сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества – сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне.

Ранее страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран. Он напомнил, что палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Киеву замороженных активов российских компаний и граждан.

