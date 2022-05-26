Страны ЕС заморозили активы Центробанка РФ на сумму около 23 млрд евро – СМИ

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Страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщает агентство Reuters.
"Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно информации, полученной ЕК от 27 стран – членов ЕС", – сказал он.
Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.
Накануне DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что с начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Евросоюз заморозил активы бизнесменов из РФ на общую сумму около 10 миллиардов евро. Отмечалось, что к началу апреля эта сумма была существенно ниже – 6,7 миллиарда евро.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.
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