Замороженные активы РФ предложили изъять для восстановления Украины – СМИ

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам объединения изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине. Об этом сообщает Financial Times.
Боррель сослался на аналогичную практику США в случае с активами афганского центрального банка. Данный шаг направлен на потенциальные компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи населению страны. Дипломат отметил, что аналогичное решение можно было бы принять и по отношению к РФ.
"Я бы высказался за, поскольку это очень логично", – сообщил Боррель.
Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что вопрос финансирования восстановления Украины является одним из ключевых политических вопросов, поскольку на данный процесс потребуется огромное количество средств.
В конце апреля палата представителей Соединенных Штатов приняла закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев, если средства якобы были получены за счет поддержки руководства РФ или незаконные действия.
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